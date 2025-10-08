Рэп-баттлы, театр и молодые имена в новом проекте ДЛТ

В универмаге ДЛТ в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Александринский» представили эскиз спектакля в формате рэп-баттла — постановка по пьесе Настасьи Федоровой основана на исторической переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского. Шоу VECHE BATTLE. Grozny vs Kurbsky развернулось в атриуме универмага на третьем этаже. Режиссером постановки выступил Максим Максимов, а главные роли в ней исполнили Иван Капорин и Александр Лушин. Показ стал частью лаборатории «Театр вне театра» — проекта, который реализован в партнерстве с ДЛТ и направлен на поиск новых театральных форм и поддержку молодых режиссеров.

