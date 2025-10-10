Из свежей почты

Леня Бучнев, 9 лет, задержка психоречевого развития, атипичный аутизм, требуется курсовое лечение. 218 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 34 тыс. руб.

К двум годам сын так и не заговорил, был очень беспокойным. Врачи выявили у Лени атипичный аутизм. Благодаря лечению сын стал чуть спокойнее, но истерики сохранялись. В еде Леня был крайне избирателен, отвергал все новое. При этом удивляет феноменальной памятью, с налету запомнил нотную грамоту. Сейчас наравне со взрослыми играет в шахматы, отлично учится. Хорошие результаты дает лечение в московском Институте медицинских технологий (ИМТ). Мы прошли уже несколько курсов терапии, часть из которых оплатил Русфонд. Леня становится более уравновешенным, развивается речь. Сейчас лечение нужно продолжать, но у меня нет возможности его оплатить. Ольга Бучнева, Тамбовская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Нужно развить речь и мышление Лени, повысить концентрацию внимания и эффективность обучения».

Настя Нех, 11 лет, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 253 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» — еще 50 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 75 тыс. руб.

Дочь родилась с двусторонней расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Насте сделали пластику губы и носовой перегородки, нёба. Зубы при этом росли криво, им не хватало места из-за сужения челюсти. Местные ортодонты за нас не брались. Прошлой весной с помощью благотворителей мы начали ортодонтию в Москве. Прикус нормализуется, Насте стало легче жевать. Впереди у дочки пластика альвеолярного отростка, но сначала нужно довести до конца ортодонтическую подготовку к ней. Помогите с оплатой! Татьяна Нех, ДНР

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Насте нужно продолжать лечение на нижней челюсти — несъемной дуговой аппаратурой, на верхней — с помощью литого бюгельного ретейнера».

Ваня Серов, 3 года, тугоухость 4-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 179 880 руб.

Внимание! Цена реабилитации 407 880 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 28 тыс. руб.

Роды начались преждевременно, весил Ваня всего 1350 граммов. Три месяца врачи боролись за его жизнь. В полгода у сына выявили снижение слуха. Врачи установили кохлеарные импланты, подключили речевые процессоры. Мне объяснили, что здоровое ухо и кохлеарные импланты по-разному воспринимают и передают звук и, чтобы сын нормально слышал, нужна реабилитация. В августе мы были на лечении в подмосковном центре «Тоша и Ко», Ваня начал говорить, хорошо понимает речь. Помогите продолжить лечение! Ирина Серова, Бурятия

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Занятия с сурдологами и контроль настроек речевых процессоров будут способствовать успешной социальной адаптации Вани и в дальнейшем позволят ему обучаться в обычной школе».

Никита Блинов, 17 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 166 377 руб.

Внимание! Цена обследования 554 377 руб. Александр Иванович Соболь внес 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 38 тыс. руб.

Никита родился с недоразвитой левой почкой, правая была увеличена. В десять лет стал критически повышаться уровень креатинина, начали гемодиализ. В 2020 году сыну провели трансплантацию почки, донором стала я. Русфонд помог купить препараты, необходимые для приживления трансплантата. Все прошло успешно, но за состоянием почки нужно постоянно следить. В этом году требуется пройти жизненно важные обследования, включая биопсию почки. Проходить их нужно у врачей, делавших пересадку. Но стоит все это неподъемную сумму. Юлия Архипова, Кемеровская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Мы проведем все необходимые обследования, это позволит Никите не выпадать из жизни и быстро получить помощь в случае ухудшения состояния».

