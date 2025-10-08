Сделка по Knauf слетела с резьбы

Производителя стройматериалов Knauf не захотели покупать. О срыве сделки сообщили в пресс-службе компании. Имя потенциального покупателя и стоимость там решили не раскрывать. Knauf все еще хочет вывести бизнес из России, уточнили в холдинге. По их словам, руководство ищет возможные варианты в рамках действующих санкций, защищая при этом интересы своих сотрудников. Сейчас в штате российского филиала работают около 4 тыс. человек.

В апреле 2024 года компания сообщила о передаче российских активов местному менеджменту. Сделку согласовали с возможностью обратного выкупа в течение двух лет, уточняли в Минпромторге. Но несмотря на длительные переговоры и обозначенные условия она сорвалась. В чем причина? Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов предполагает, что холдинг мог не договориться по стоимости продажи актива: «Knauf даже в своем сегменте довольно-таки дорогой бизнес: очень большой объем основных средств, 20 производящих предприятий, своя масштабная логистическая система. И могу предположить, что компания не предполагала продавать это ниже рыночной цены. При этом текущая регуляторика требует от иностранцев давать значительный дисконт и делать добровольно-принудительный взнос в бюджет Российской Федерации. Даже при таких условиях речь о довольно крупной сделке. Кроме того, те технологии, которые применяет Knauf, завязаны на западные системы автоматизации. Данный софт в России уже не поддерживается, а без должной автоматизации такой бизнес не работает.

Едва ли ситуация серьезно изменится и вдруг найдется кто-то, кто будет готов приобрести это предприятие, по сути, по полной цене. Можно предположить, что Knauf либо согласится на серьезное снижение цены, либо на разделение бизнеса на отдельные предприятия, заводы и их продажу по отдельности.

Но это, скорее всего, снизит ценность каждой из отдельных единиц. Акционеры Knauf в любом случае получат меньшую выручку от продажи бизнеса. По сути, сейчас эта ситуация выглядит как затягивание: либо мы продадим все недорого, но в полной цене, либо будем тянуть столько, сколько сможем. С одной стороны, компания не хочет терять деньги, с другой, усиленно делает вид, что соблюдает санкции. Она и движется в этом направлении. То есть такой сценарий очень вероятен».

Knauf работает на российском рынке больше 30 лет. По словам представителей компании, за это время они вложили в экономику страны больше €1,5 млрд. Партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко считает, что нынешнюю ситуацию на рынке произошедшее не изменит: «Это значительный кусок рынка стройматериалов. Даже несмотря на то, что высокая процентная ставка это дело притормозила, все равно строительство идет довольно активно. То, что производит Knauf, востребовано. Сейчас это горячая тема. Соответственно, это должно быть, по идее, выгодно. Это зарубежный производитель, а значит, это иностранная технология, то есть это сравнительно новые заводы и в целом достаточно привлекательный актив. Единственное, он может быть дорогим.

При этом, если компания 3,5 года прожила в России, то она может еще 30 лет так прожить, наверное. То есть бизнес здесь необязательно должен быть продан.

Но может быть и так, что все это зависит от того, что произошло внутри. Если, например, покупатель хотел приобрести активы и государство это разрешило, но вдруг отказался продавец, то тогда этот факт, эти обстоятельства в современных российских реалиях могут существенно повлиять на деятельность компании».

Knauf является одним из крупнейших мировых производителей стройматериалов. В России у нее 10 дочерних предприятий, 20 заводов и почти 30 ресурсных центров.

Егор Парфенов, Александра Майданская