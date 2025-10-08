К сервису MultiQR сейчас подключено почти 30 банков

К сервису MultiQR сейчас подключены 28 банков. Пять из них — по технологии «платежного роуминга», рассказал в интервью «Ъ» первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

В 2024 году Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк объединились в консорциум для создания оператора единого платежного QR-кода на базе сервиса Сбербанка MultiQR (ранее "Плати QR"). Вариант «платежного роуминга» предполагает переадресовку не только с универсального QR на прочие платежные сервисы, но и с QR консорциума на универсальный QR от Национальной системы платежных карт (НСПК).

В России принят закон, согласно которому с 1 октября 2026 года все банки будут обязаны работать с единым универсальным платежным QR-кодом от НСПК. До тех пор MultiQR-консорциум планирует поддерживать свою систему.

