Для спасения Коли Зиновьева не хватает 768 650 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Коли врожденная деформация черепа, вызванная преждевременным сращением теменных костей. В 2019 году мы прооперировали ребенка — выполнили реконструкцию костей свода черепа. Но костный дефект левой теменной кости сохраняется. Сейчас нужно незамедлительно его устранить. Мы проведем Коле операцию с использованием индивидуального имплантата из титана, изготовленного по компьютерной модели. В результате состояние и качество жизни мальчика улучшатся, он догонит сверстников в развитии».

Стоимость операции и импланта 1 189 650 руб. «ООО ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 375 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 768 650 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Колю Зиновьева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Колиной мамы — Елены Олеговны Зиновьевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).