Платеж по семейной ипотеке в Ижевске за «однушку» опередил арендную ставку

В Ижевске зафиксировали разворот в соотношении платежа по семейной ипотеке и арендной ставки по однокомнатным квартирам: если в 2024 году ежемесячный взнос по кредиту за такое жилье составлял 20,1 тыс. руб. (на 19% ниже платы за съем), то в 2025 году ипотечный платеж увеличился до 24,9 тыс. руб. (на 3% выше арендной ставки). Такие данные приводит аналитический центр «Циана». Эксперты связывают это с наибольшим темпом роста цен на первичном рынке — в среднем на 23-37% по крупным городам РФ, в которых наблюдалась аналогичная динамика. Это Набережные Челны, Краснодар, Чебоксары и др.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«При нынешних рыночных ставках семейная ипотека для многих является единственной возможностью обзавестись собственным жильем,— комментирует директор по развитию ипотечного направления “Циана” Михаил Светлышев.— Пока что еще остаются города, где ежемесячный платеж по программе ниже арендного, но в ближайшее время ситуация может измениться: новостройки продолжают дорожать, в то время как цены аренды достигли своих сезонных максимумов».

Напомним, медианная цена 1 кв. м в новостройках Удмуртии в августе по совершенным сделкам составляла 121,2 тыс. руб. По этому показателю республика вошла в топ-20 регионов РФ (от большего к меньшему). За месяц «квадрат» в регионе подорожал на 1,5%. По приросту Удмуртия уступила только Калининградской области, где медианная цена 1 кв. м увеличилась на 2,1%.