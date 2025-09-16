Удмуртия вошла в топ-20 регионов РФ по цене «квадрата» в новостройках в августе

По итогам августа Удмуртия вошла в топ-20 регионов РФ по медианной цене 1 кв. м в новостройках. «Квадрат» в совершенных сделках оценивался в 121,2 тыс. руб. Этот показатель за последний месяц лета вырос на 1,5% (выше в крупных регионах только в Калининградской области — на 2,1%). Такие данные приводит «РБК» по исследованию «Домклик» и «СберИндекс».

Для сравнения, в Татарстане «квадрат» оценивался по сделкам в 193,8 тыс. руб., Пермском крае — 150,1 тыс. руб., Самарской области — 127,6 тыс. руб. В двух последних регионах отмечается снижение цены на 0,6% за август. В целом по РФ стоимость 1 кв. м в новостройках в конце лета составила 176,1 тыс. руб.

Исследователи указывают, что разница между ценами в объявлениях и при сделках на «первичке» в Удмуртии составила 5,5% — 127,9 и 121,2 тыс. руб. соответственно.

Напомним, предложение на первичном рынке недвижимости столицы Удмуртии в середине лета выросло год к году на 19%. Выбор однокомнатных квартир, по данным «Авито Недвижимость», возрос на 37%. Эксперт портала отметил оживление на рынке жилой недвижимости после снижения ключевой ставки ЦБ РФ.