Наушники Loewe с бриллиантами Jacob & Co.

Американский ювелирно-часовой бренд Джейкоба Арабо представляет первую коллаборацию с производителем люксовой бытовой техники. Партнером выступила немецкая фирма Loewe Technology, предоставившая для ювелирных экспериментов брендовые наушники. В лимитированной серии выпущено два девайса с инкрустацией драгоценными камнями. Черная версия Noir Rainbow получила накладки из 14-каратного розового золота с радужным паве из разноцветных сапфиров — на него ушло почти 16 каратов камней круглой огранки. Белоснежные наушники Ice Diamond декорированы белым золотом с 456 бесцветными бриллиантами общим весом 12,47 карата. Скульптурный силуэт и виртуозная закрепка камней превращает функциональный предмет в коллекционное произведение высокоювелирного искусства — в общей сложности выпущено по пять экземпляров в каждом цвете. Впрочем, премиальные аудиотехнологии Loewe никто не отменял: наушники оснащены усовершенствованной системой шумоподавления, голосовым управлением на базе искусственного интеллекта и функцией синхронного перевода в режиме реального времени.

