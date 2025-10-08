Премьер Нильсен: Гренландия нуждается в Евросоюзе и его инвестициях

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен рассчитывает на сближение Гренландии и Европейского союза. Об этом он заявил, выступая на сессии Европарламента. Он назвал 2025 год «богатым на события, если драматичным» для Гренландии, но не упомянул слова президента Дональда Трампа о намерении присоединить арктический остров.

«Гренландия нуждается в Европейском союзе, а Европейский союз нуждается в Гренландии,— сказал Йенс-Фредерик Нильсен. — Нам необходимо сотрудничество и партнерские отношения со странами-единомышленниками и институтами, которые разделяют наши ценности. ЕС является стабильным, надежным и важным партнером Гренландии на протяжении более 40 лет».

В своей речи премьер-министр отметил потенциал для дальнейшего укрепления торговых отношений и сотрудничества в таких областях, как горнодобывающая промышленность, возобновляемые источники энергии, цифровая сфера, образование и туризм. По словам премьера, на острове имеются огромные запасы редкоземельных металлов и важнейших минералов, которые могут изменить баланс сил и безопасности в мире. Йенс-Фредерик Нильсен призвал страны ЕС инвестировать в добычу ресурсов, включая редкоземы.

По данным Associated Press, на полях встречи гренландский премьер также прояснил ситуацию в отношениях Гренландии с США. «Мы стремимся к расширению и улучшению сотрудничества также и с США, когда мы можем придерживаться уважительного тона»,— сказал он, подчеркнув, что эти отношения должны выстраиваться «на основе взаимного уважения, с соблюдением международного права».

После вступления на второй президентский срок Дональд Трамп неоднократно говорил о возможном присоединении Гренландии — автономной территории в составе Дании — к США. Он утверждал, что этот шаг — «абсолютная необходимость» для национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов. Позднее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США рассматривают возможность инвестиций в компании добывающего сектора в Гренландии. В частности, речь шла о покупке доли в Critical Metals, занимающейся добычей редкоземельных металлов в Гренландии.

