«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Одно из главных событий года для предпринимателей — «Сделано в России» — пройдет 21 октября. Международный экспортный форум соберет несколько тысяч отечественных и зарубежных бизнесменов, чиновников, специалистов консалтинга и аналитиков рынка из более чем 80 стран. Как ожидается, на мероприятии будет обсуждаться широкий спектр вопросов и проблем: от поиска новых рынков и развития логистики до продвижения национального бренда и внедрения цифровых технологий.

А в рамках бизнес-диалогов предприниматели обсудят перспективы инвестиций и сотрудничества, рассказала “Ъ FM” вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан: «Мы будем говорить о ключевых темах внешней торговли: как выходить на новые рынки, выстраивать логистику, решать проблемы с платежами, как нашему бизнесу масштабироваться. В ходе международных бизнес-диалогов эксперты и предприниматели обсудят торговлю, инвестиции и продвижение российских товаров за рубеж.

Особый акцент мы сделаем на перспективных рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Форум сопровождает масштабная выставка Made in Russia, которая уже открыта в Национальном центре "Россия" и будет работать до 22 октября. На выставке представлены высокотехнологичные разработки российских компаний в области медицины, IT, транспорта, энергетики, умного города, а также продукты креативной индустрии и художественного промысла».

Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте Российского экспортного центра до 13 октября.