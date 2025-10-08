Более 4 млн россиян оплатили покупки «улыбкой» от «Сбера»

4,4 млн россиян воспользовались «Оплатой улыбкой» за весь период работы сервиса с середины 2023 года, рассказал «Ъ» первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Он отметил, что оплаты по биометрии заметно увеличились — по сравнению с прошлым годом их оборот вырос в 5,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2024 году оборот оплат по биометрии составил 21 млрд руб. За девять месяцев этого года он достиг 116 млрд руб. Количество транзакций превысило 132,5 млн — это в четыре раза больше, чем за весь прошлый год, рассказал Кирилл Царев.

«Мы видим, что, например, биометрия для определенного числа клиентов стала очень популярна. Хотя есть и те, кто категорически не хочет ей платить»,— сказал господин Царев. Он отметил, что для массового использования биометрии «требуется больше времени».

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с Кириллом Царевым.