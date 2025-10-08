В России сократили квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцев

Правительство России сократило квоту в 2026 году на выдачу разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

В 2026 году иностранцам в России выдадут 3 тыс. 802 разрешения на проживание, следует из документа. В этом году квота составила 5,5 тыс., в 2024 году — 10 тыс. 595 разрешений.

Кроме того, правительство установило резерв квоты на 2026 год в размере 1 тыс. 140 разрешений на временное проживание. В 2025 году этот показатель составлял 1 тыс. 650, а годом ранее — 3 тыс. 178 разрешений.

Анализ МВД России показал, что за январь — июль 2025 года было израсходовано 17,5% установленной квоты на временное проживание, сообщило агентство.

Размер квоты определяют на основе предложений от регионов, которые составляют по итогам анализа миграционной ситуации и экономического положения. В 2021 году правительство выдало более 39 тыс. разрешений, в 2022 году — около 19 тыс., в 2023 году — 13,5 тыс.