Глава Цимлянска досрочно сложил полномочия
Собрание депутатов Цимлянского городского поселения приняло досрочную отставку главы администрации Павла Разумовского. Соответствующая информация опубликована на сайте муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации Цимлянского городского поселения
Контракт с господином Разумовским будет расторгнут 3 октября 2025 года. Отмечается, что пост главы администрации он занял 27 октября 2021 года.
Исполняющим обязанности главы администрации Цимлянского городского поселения назначен заместитель главы по городскому хозяйству Александр Канышев.