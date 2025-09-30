Глава Цимлянска досрочно сложил полномочия

Собрание депутатов Цимлянского городского поселения приняло досрочную отставку главы администрации Павла Разумовского. Соответствующая информация опубликована на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Цимлянского городского поселения Фото: пресс-служба администрации Цимлянского городского поселения

Контракт с господином Разумовским будет расторгнут 3 октября 2025 года. Отмечается, что пост главы администрации он занял 27 октября 2021 года.

Исполняющим обязанности главы администрации Цимлянского городского поселения назначен заместитель главы по городскому хозяйству Александр Канышев.

Наталья Белоштейн