Опубликовано видео с пожаром на стоянке цыганских машин в Мытищах

Опубликованы кадры, на которых видно, как горят четыре машины «КамАЗ» и одна BMW. Как рассказали «Ъ» очевидцы, автомобили принадлежат цыганской диаспоре. Машины стояли на пересечении МКАД и Ярославского шоссе.

Момент поджога запечатлели видеокамеры, установленные на домах рядом с местом пожара. На кадрах видно двух убегающих от машин людей, после чего автомобили загорелись. Взрывы бензобаков разбудили местных жителей. Еще четыре большегруза удалось перегнать в безопасное место, их потом вернули на стоянку.

Пожар потушили несколько спецмашин МЧС. Цена каждого из сгоревших автомобилей в зависимости от комплектации составляет 5–7 млн руб.