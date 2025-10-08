В Мытищах сожгли цыганский бизнес

В ночь на 8 октября в подмосковных Мытищах на импровизированной автостоянке на пересечении МКАД и Ярославского шоссе сгорели сразу четыре новеньких «КамАЗа» и стоявшая рядом с ними подержанная машина BMW. Еще четыре большегруза удалось перегнать в безопасное место. Часть из них потом была возвращена на стоянку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Николай Сергеев / Коммерсантъ Фото: Николай Сергеев / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Николай Сергеев / Коммерсантъ Фото: Николай Сергеев / Коммерсантъ

Транспорт, как рассказали «Ъ» очевидцы происшедшего, принадлежит представителям местной цыганской диаспоры. Видеокамеры, установленные на домах рядом с местом пожара, зафиксировали двух убегающих от «КамАЗов» людей, после чего автомобили загорелись, а взрывы их бензобаков разбудили всю округу.

На тушение огня оперативно прибыло несколько спецмашин МЧС и испытательная пожарная лаборатория. Предполагается, что по результатам ее исследования будет возбуждено уголовное дело по ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК. Цена каждого из сгоревших автомобилей в зависимости от комплектации составляет 5–7 млн руб.

Николай Сергеев