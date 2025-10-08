Пример-лига

Клубы Английской премьер-лиги стали лидерами сразу двух рейтингов исследовательской компании CIES, оценившей изменения стоимости ключевой части их активов — значащихся в заявках игроков — в течение календарного года. «Манчестер Юнайтед», давным-давно существующий в привычном кризисном состоянии, стал первым по масштабам ее снижения, а «Челси» — первым по масштабам роста, опередив даже выигравший Лигу чемпионов ПСЖ, который лондонская команда обыграла в финале клубного мирового первенства.

Исследовательская компания CIES, партнер Международной федерации футбола (FIFA), представила два рейтинга, ранжирующие клубы по «эволюции» стоимости основной части их активов. Эта часть — их заявки. Рейтинги охватывают отрезок с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025-го и очень неплохо иллюстрируют прямую зависимость представлений о цене команд и их футболистов от спортивных достижений.

На верхушке рейтинга клубов, стоимость которых выросла заметнее всего, оказались два, взявшие под занавес прошедшего сезона наиболее престижные из трофеев, стоявших в нем на кону. Это — ПСЖ и «Челси». Французский клуб выиграл Лигу чемпионов, а затем добрался до финала клубного мирового первенства в США, впервые проведенного в новом, расширенном формате, но в нем уступил английскому.

«Челси» опередил ПСЖ и в классификации CIES, по версии которой стоимость его заявки в абсолютном выражении выросла за год на €372 млн и €364 млн, если брать именно «чистое» изменение, принимающее во внимание баланс в рамках двух пришедшихся на отчетный период трансферных окон — зимнего и летнего, иными словами, реальные расходы, понадобившиеся для окончательного формирования актуальной заявки. У обоих лидеров он был отрицательным.

Но если у «Челси» разница между затратами на покупку новичков и поступлениями от продаж лидеров составила всего €8 млн, то у ПСЖ — €49 млн.

Отсюда и достаточно значительное отставание от лондонцев — более €60 млн.

Какими были конкретные слагаемые роста, CIES не уточняет. Но их на самом деле определить несложно. Transfermarkt, самый популярный ресурс из анализирующих трансферный рынок, указывает, что, по его данным, рыночная стоимость появившихся по ходу предыдущего сезона в заявках и ПСЖ, и «Челси» игроков превысила стоимость расставшихся с ними. В случае с парижанами превышение составляет около €25 млн, а в случае с лондонцами — аж €160 млн.

При этом росли в цене благодаря удачным выступлениям и многие футболисты клубов. Прежде всего это касается, разумеется, ПСЖ. Тот же Transfermarkt поднял оценку большинства его ведущих игроков — получившего недавно «Золотой мяч» Усмана Дембеле, Дезире Дуэ, Брэдли Баркола, Хвичи Кварацхелии, Витиньи, Ашрафа Хакими и других.

Клубы-гранды оказались во главе и второго рейтинга — из тех, чьи заявки потеряли в цене. И тут тоже зависимость от результатов бросается в глаза. На первом месте в этом «антирейтинге» уже больше десяти лет находящийся в кризисном состоянии «Манчестер Юнайтед»: стоимость заявки великой команды, которая весной финишировала в чемпионате Англии на 15-й позиции, упала на €377 млн. Дальше идут переживший после нескольких лет английского доминирования резкий спад, не позволивший хотя бы обозначить борьбу за золото «Манчестер Сити» (€315 млн) и не завоевавший в отчетном сезоне ни одного по-настоящему почетного по его меркам трофея «Реал» (€216 млн).

И в той и в другой иерархии нашлось место и российским клубам, хотя они от международных соревнований отстранены. Лидирующий в текущем чемпионате России ЦСКА стал 35-м в «позитивном» рейтинге: его заявка выросла в стоимости на €49 млн. А нестабильный «Спартак» легко обнаружить в рейтинге «негативном»: он там 15-й. Стоимость его заявки сократилась, как считает CIES, на €67 млн. Не так уж далеко отстали от спартаковцев «Зенит» (€46 млн) и московское «Динамо» (€27 млн).

Алексей Доспехов