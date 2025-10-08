Новак: резко увеличить добычу нефти нельзя

Вице-премьер Александр Новак рассказал, почему в августе Россия добыла нефти на почти 90 тыс. б/с ниже квоты ОПЕК+. Он пояснил, что рост добычи не происходит мгновенно.

«У нас идет наращивание добычи, и мы наращиваем. Это инерционный процесс. Так же, как мы не можем быстро сократить, мы так же и наращиваем плавно»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В августе Россия добыла 9,173 млн б/с, хотя могла добыть 9,259 млн б/с. Господин Новак сказал, что это все же близко к границам квоты, и пообещал, что РФ будет выполнять свою норму.

ОПЕК+ в ноябре увеличит добычу на 137 тыс. б/с — с 9,49 млн до 9,53 млн б/с. Альянс сохраняет курс на возвращение к 1,65 млн б/с добровольных ограничений в течение года. Эксперты считают, что рост добычи может усилить конкуренцию на азиатских рынках, но на котировки это существенно не повлияет.

