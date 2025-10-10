Победа и восстановление

Термин «выживший после рака» (cancer survivor) был введен еще в 80-х годах прошлого века. Сейчас, когда эффективность лечения онкологических заболеваний растет с каждым годом, речь идет уже не о выживании, а о качестве жизни пациентов после болезни. В повышении этого качества людям призвана помогать онкологическая реабилитация, которая должна начинаться с самого момента постановки диагноза. Однако далеко не везде в России пациента на пути к выздоровлению сопровождает мультидисциплинарная команда специалистов. Получается, победа над болезнью одержана, а последующего восстановления не происходит. Чтобы хоть отчасти заполнить эту лакуну в нашем здравоохранении, Благотворительный фонд Дарьи Челышевой разработал подробное методическое пособие для онкологических пациентов, которое должно помочь им вернуться к полноценной жизни, даже если жизнь уже не будет прежней.

По данным петербургского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова, эффективность персонализированных программ медицинской реабилитации у больных раком молочной железы составила 85%, раком предстательной железы — 78%, раком легкого — 86%. За этими цифрами — жизни людей, мир которых был практически разрушен болезнью, но которые научились жить заново.

— Мои пациенты говорят: лечение — это поезд, там все четко и понятно, остановки по расписанию, а когда лечение закончилось, тебя как будто высадили из поезда, а куда идти — непонятно,— рассказывает Галина Дудина, заведующая межокружным гематологическим центром Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, которая много лет сотрудничает с Фондом Дарьи Челышевой.— После трансплантации костного мозга (ТКМ) или других тяжелых видов лечения действительно существует много ограничений для пациента, но никто не отменял радость, красоту и любовь.

Пособие, которое разработал фонд,— это своего рода «дорожная карта» для пациента на всех стадиях: от обследования при подозрении на онкологическое заболевание до выхода в ремиссию. В нем собраны рекомендации психологов, специалистов по физической реабилитации, экспертов по питанию, косметическому уходу и интимной реабилитации. Все авторы давно помогают фонду, а их рекомендации — ответы на часто задаваемые вопросы.

— На протяжении болезни человек переживает тяжелые чувства: страх, гнев, отчаяние, стыд, чувство вины, депрессию. Главное — объяснить человеку, что он ни в чем не виноват и такую болезнь он себе не заказывал,— говорит психолог Ольга Крутова, автор главы «Психологическое сопровождение и реабилитация».— А еще хочется что-то дать ему в руки, физически, например это пособие, чтобы человек почувствовал, что он не один и ему хотят помочь.

Еще один важный аспект жизни любого человека — это еда. Во время химиотерапии пациенты часто испытывают тошноту, а специальное лечебное питание лишь немного поддерживает силы, которых во время лечения, наоборот, нужно как можно больше.

— Но даже уже после лечения я продолжала готовить себе так, как будто я еще на химии: резала продукты на стеклянной доске, в перчатках, высчитывала калории, сама себя ограничивала, хоть в этом и не было уже такой необходимости,— вспоминает Дарья Челышева, основатель фонда, маммолог, которая несколько лет назад перенесла ТКМ.— В нашем пособии мы подробно разъясняем, как поддерживать нормальный вес, предотвращать нехватку белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, лучше переносить лечение и снижать его побочные эффекты, а также ускорить восстановление после терапии.

Наконец, еще один момент, о котором обычно не принято говорить,— влияние лечения на сексуальную жизнь.

— Изменения в теле и физическом состоянии под воздействием болезни и терапии могут существенно повлиять на человека,— отмечает Дарья Челышева.— «Если мне самому не нравится, как я выгляжу, то как кто-то другой может находить меня привлекательным?» — рассуждает пациент. Между тем интимная жизнь не только нужна для продолжения рода, но и является источником радости, любви и чувства безопасности, столь необходимого для успешного лечения и восстановления после болезни.

Авторы пособия надеются, что оно поможет читателям жить полноценно, несмотря на все испытания. Человек, переживший рак, не обязан быть таким, как раньше. Но имеет право быть собой.

Посмотреть и скачать пособие можно на сайте rusfond.ru.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда