Будет лекарство у Вари Балакеревой!

3 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Славия» мы рассказали историю 14-летней Вари Балакеревой из Новгородской области («Победить страх», Светлана Иванова). У девочки острый миелобластный лейкоз. Благодаря лечению удалось достичь ремиссии, но остается минимальная остаточная болезнь, что грозит развитием рецидива. Для достижения полной ремиссии Варе требуется иммунотерапия препаратом блинатумомаб. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 029 577 руб.) собрана. Родители Вари благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Варя Балакерева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Варя Балакерева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 3 октября 6524 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Славия», «Ока», «Тула», «Липецк», «Иртыш» и еще 130 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 63 компании исчерпывающе помогли 65 детям, собрано 35 398 179 руб.