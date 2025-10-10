Два капитана

Коля Зиновьев живет с родителями и братом-близнецом в Нижнем Новгороде. Мальчику не было и года, когда он перенес сложную нейрохирургическую операцию: слишком рано у него начали срастаться кости черепа, и тогда врачи смогли это поправить. А некоторое время спустя выяснилось, что костный шов на темени слева никак не зарастает. Колю мучают головные боли и слабость, ему тяжело запоминать буквы и учиться читать. Незаросший шов нужно закрыть специальным титановым имплантом, эту операцию мальчику готовы провести московские врачи. Вот только стоит она больше 1 млн руб.— таких денег у родителей Коли нет.

Двойняшки Коля (справа) и Артем свои роли определили сами: каждый из них капитан, а вместе они сила

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Коля и Артем двойняшки. Но они очень разные. Коля похож на папу, а Артем на маму. Коля волевой, упрямый, Артем — покладистый и уступчивый. Коля любит рисовать природу, деревья, облака, а Артем играет в хоккей. Хотя по характеру вроде бы, наоборот, Коля должен был выбрать волевой спорт, но пока ему больше нравится быть художником. Потому что так ему хочется, и все тут.

Дети в семье Зиновьевых были долгожданными, но беременность у их мамы Елены оказалась сложной. В животе Артем лежал себе спокойно, а Коля начал бунтовать — развернулся поперек и запутался в пуповине. Поэтому Елене сделали экстренное кесарево сечение, а мальчики попали в реанимацию, и их сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Я прямо в реанимации заметила, что у Коли странная форма головы: она была вытянута кверху, затылок выступал назад. Но врачи сказали, что деформация черепа произошла из-за положения в утробе, когда сын подрастет, все исправится,— вспоминает Елена.

Однако уже через две недели невролог, осмотрев Колю, предположила, что у мальчика скафоцефалия, то есть преждевременное сращение костей черепа. Сама по себе эта деформация никак не исправится, нужна операция. И когда Коле исполнилось десять месяцев, ему провели реконструкцию костей черепа в московской клинике. Операция прошла успешно, после нее мальчику рекомендовали носить специальный шлем-ортез, чтобы его череп дальше рос и формировался правильно. Шлем для Коли помогли купить читатели Русфонда. Но малышу шлем не понравился: в нем было тяжело, неудобно и его нельзя было снимать даже на ночь.

Может, еще и поэтому Коля не хочет быть хоккеистом, ведь они тоже носят шлемы. Кем быть, окончательно мальчик пока не решил:

— Либо художником, либо водителем мусоровоза — уж очень большая и красивая эта машина!

Но Артем предложил брату еще один вариант — стать капитанами корабля и отправиться в кругосветное плавание. План у мальчишек такой: Коля продает билеты пассажирам в круиз, на эти деньги они покупают корабль, берут на борт пассажиров и плывут! За штурвалом будут стоять по очереди, как и положено братьям-капитанам.

Однажды мальчики уже видели море, когда были с родителями в Сочи, и море их очень впечатлило. Да и корабль намного интереснее, чем даже самый красивый мусоровоз. Тут Коля с братом полностью согласен.

— Формально Артем у нас старший — родился на несколько минут раньше брата. Но мы на этом внимание никогда не акцентировали, а свои роли между собой мальчики определили сами,— с улыбкой говорит Елена.— Артем обычно что-нибудь придумывает и предлагает, а уж Коля решает, надо им такое или нет. Например, в детский сад Артем пошел первым — на разведку. Потом пошел Коля. Сначала они были в разных группах, но очень быстро стало ясно, что братьев лучше не разлучать. Каждый из них капитан, а вместе они сила.

Теперь, для того чтобы новый план мальчиков сбылся, Коле надо окончательно выздороветь, а у него никак не зарастает шов на темени слева. Врачи говорят, что костный дефект нужно как можно скорее закрыть специальным титановым имплантом. Но имплант и операция стоят дорого, государство их не оплачивает.

— Коля немного отстает от брата по развитию, быстро устает, и память у него похуже. Но мы очень надеемся, что все исправится! — говорит Елена.— Артем даже в школу не пошел в этом

году, хотя уже умеет читать и писать. Он готов подождать брата, чтобы вместе пойти в первый класс.

Давайте поможем Коле выздороветь. Он упрямый и целеустремленный и обязательно догонит брата в развитии и учебе.

А там и до кругосветного путешествия рукой подать.

Для спасения Коли Зиновьева не хватает 768 650 руб. Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Коли врожденная деформация черепа, вызванная преждевременным сращением теменных костей. В 2019 году мы прооперировали ребенка — выполнили реконструкцию костей свода черепа. Но костный дефект левой теменной кости сохраняется. Сейчас нужно незамедлительно его устранить. Мы проведем Коле операцию с использованием индивидуального имплантата из титана, изготовленного по компьютерной модели. В результате состояние и качество жизни мальчика улучшатся, он догонит сверстников в развитии».

