150 беременных студенток в Удмуртии получили по 150 тысяч рублей с начала года

Более 150 студенток вузов и колледжей Удмуртии, зарегистрированных в регионе, получили единовременную выплату после постановки на учет по беременности с начала года, сообщила в эфире ТРК «Моя Удмуртия» замминистра соцполитики и труда Удмуртии Елена Абашева. Размер выплаты составляет 150 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Обращаю внимание, что выплата нецелевая. Ее можно потратить на свое усмотрение — на укрепление здоровья будущей мамы и малыша или на приобретение мебели для новорожденного»,— добавила госпожа Абашева (ее слова приводит пресс-служба главы и правительства республики).

Напомним, мера поддержки начала действовать с 1 января. Выплату могут получить студентки региональных вузов и колледжей на очной форме обучения, которые встали на учет по беременности. Обучающиеся должны быть зарегистрированы в республике. Меру поддержки ввели на фоне снижения рождаемости.

Собеседники «Ъ-Удмуртия» указывают, что снижение рождаемости в республике, России и мире связано с большей нацеленностью современных женщин на получение образования, выстраивание карьеры и достижение материального благополучия по сравнению с воспитанием ребенка. Эксперты считают, что данная выплата в комплексе с другими федеральными и региональными мерами поддержки позволит повысить рождаемость.

Подробнее об этой мере поддержки «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Учеба родам не помеха».