Учеба родам не помеха

Беременные студентки очного формата обучения в Удмуртии с 1 января 2025 года смогут получить единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства региона. Эксперты связывают снижение рождаемости в республике, России и мире с большей нацеленностью современных женщин на получение образования, выстраивание карьеры и достижение материального благополучия по сравнению с воспитанием ребенка. По мнению опрошенных «Ъ-Удмуртия» спикеров, данная выплата в комплексе с другими федеральными и региональными мерами поддержки позволит повысить рождаемость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Студентки очного формата обучения в Удмуртии при постановке на учет по беременности смогут получить единовременную выплату в размере 150 тыс. руб. Соответствующее постановление 20 декабря приняло региональное правительство.

Выплата предусмотрена для студенток, зарегистрированных как беременные с 1 января по 31 декабря 2025 года. Заявление о ее предоставлении необходимо направить не позднее шести месяцев с момента постановки на учет. Оформлять и выдавать пособие будут в «Республиканском центре социальных выплат». С момента регистрации заявления у ведомства есть 20 дней на вынесение решения. В случае положительного ответа деньги должны быть переведены заявительнице в течение 10 дней.

Напомним, за девять месяцев 2024 года в Удмуртии родилось 9,6 тыс. детей, что на 6,4% меньше, чем в 2023-м. По уровню рождаемости — 8,1 родившихся на 1 тыс. жителей — республика заняла 5-е место в ПФО. Согласно данным Удмуртстата, количество умерших жителей региона за указанный период увеличилось на 1,3 тыс. человек и составило 15,9 тыс. с годовым приростом в 9,1%. Естественная убыль населения за 10 месяцев составила 6,2 тыс. человек.

В качестве основных причин отрицательной динамики демографии в республиканской программе по повышению рождаемости на 2024-2027 годы указаны тенденции к откладыванию регистрации браков на более поздний возраст, а также к уменьшению численности детей в семьях, особенно в городских, где в большинстве случаев 1-2 ребенка.

Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике Удмуртского аграрного университета (УдГАУ) Светлана Воробьева сообщила «Ъ-Удмуртия», что в вузе академический отпуск в связи с рождением ребенка не является редкостью — «стабильно в каждой группе 1-2 человека».

Проректор по молодежной политике и социальному развитию УдГУ Владимир Данилов, напротив, сказал «Ъ-Удмуртия», что беременность в период обучения в университете не очень частое явление. В данный момент в вузе обучаются три студенческих семьи, где оба родителя являются студентами.

Представители университетов отметили, что в их учебных заведениях действуют собственные меры поддержки молодых матерей, среди которых матпомощь, предоставление мест в общежитиях и социальная стипендия. По мнению спикеров, возвращение к учебе после академического отпуска по рождению ребенка не вызывает трудностей. Госпожа Воробьева оценила число заканчивающих вуз студенток после академа в 90%.

Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по здравоохранению, демографической и семейной политике Александр Шаклеин отмечает, что современной российской женщине «недостаточно роли домохозяйки» и считает, что разработка мер по поддержке молодых матерей в период обучения имеет хорошую перспективу.

«Эта мера направлена на поддержку матерей, которые пытаются найти баланс между семьей и образованием. Государство намерено стимулировать молодых девушек не откладывать рождение детей из-за учебы или карьеры»,— сказал господин Шаклеин.

Депутат напомнил, что сейчас в репродуктивном возрасте находится малочисленное поколение 90-х, и «эту ситуацию исправить нельзя». Второй негативный фактор – отложенное деторождение, когда средний возраст появления первого ребенка у женщин вырос до 26 лет.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов также отмечает, что современная молодежь нацелена на достижение, прежде всего, собственного финансового благополучия, откладывая рождение детей на более поздний период. При этом, по его словам, молодых людей, решивших завести ребенка, отличает «больший уровень ответственности, в том числе и в учебе», по сравнению с бездетными сверстниками.

Снижение рождаемости в России и мире господин Галиахметов связывает с повышением уровня общего образования жителей. Именно с ним профессор кафедры «Экономика и управление организацией» связывает стремление молодежи к самореализации и достижению материального благополучия. Он считает, что отложенное деторождение или отказ от заведения потомства обусловлены экономическими факторами. По мнению эксперта, единовременная выплата в комплексе с другими федеральными и региональными мерами поддержки позволит улучшить демографическую ситуацию в республике. Кроме того, господин Галиахметов считает, что на решение о заведении ребенка положительное влияние может оказать и развитие инфраструктуры, в частности открытие международного терминала в аэропорту Удмуртии.

Иного мнения придерживается заведующая кафедрой социологии ИИиС УдГУ, профессор, научный редактор журнала «Социологические исследования» РАН Наталья Ладыжец. По ее словам, разовая мера поддержки не сможет повлиять на повышение рождаемости, но будет полезна для приобретения коляски, кроватки и иных предметов для новорожденного. При этом, по оценке профессора социологии, количество студентов, решающихся на заведение ребенка, относительно небольшое.

«Несколько лет назад я искала цифру по количеству студенческих семейных пар в УдГУ. На все очное отделение у меня получилось всего восемь. Сказать, что этот результат меня удивил – не сказать ничего. Тем более, что дети оказались только в неполных семьях»,— сказала госпожа Ладыжец.

По мнению профессора, «для представительниц поколения Z», проживающих в мегаполисах и относительно крупных городах, к числу которых относится и Ижевск, характерны «отложенные социализация и матримональные намерения».

«Заключение брака перестало рассматриваться как одна из первоочередных ценностей взросления»,— сказала эксперт. По ее мнению, современная молодежь ориентирована, в первую очередь, на свободный выбор места проживания, занятости и проведения досуга, не стремясь осваивать «взрослые» — общественные и семейные — форматы ответственности.

Кроме того, госпожа Ладыжец считает, что заведение ребенка в период обучения может негативно отразиться на образовательном процессе, даже при условии помощи родственников. «Маленькие дети имеют обыкновение не спать ночами, капризничать, есть по расписанию и т.д. С ними нужно заниматься, и как можно раньше»,— считает профессор и отмечает, что это тем более справедливо с учетом возраста самих студенток.

Среди мероприятий 2025-2027 гг., направленных на повышение рождаемости, в Удмуртии также запланировано создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, единовременная выплата в 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка в молодой семье, организация кратковременного присмотра за детьми до трех лет на базе ЦСО и предоставление услуги «социальная няня» для ухода за несовершеннолетними на дому.

Дмитрий Горбунов