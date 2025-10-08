МИД обвинил Австралию в русофобии за отказ в выдаче виз делегации «Роскосмоса»

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство возмущено отказом в выдаче виз делегации «Роскосмоса», которая должна была посетить Международный конгресс астронавтики в Сиднее. По ее словам, тем самым Австралия «безуспешно пытается реализовать концепцию по изоляции» России.

«Мы возмущены очередным проявлением откровенной русофобии. Власти Австралии отказали в выдаче въездных виз членам делегации госкорпорации "Роскосмос" под руководством гендиректора Дмитрия Баканова»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

76-й Международный конгресс астронавтики проходил в Сиднее с 29 сентября по 3 октября. Как сообщил «Роскосмос», накануне открытия мероприятия Австралия отказала в выдаче визы главе делегации и части делегатов, а затем аннулировала уже выданные визы. Решение местные власти обосновали тем, что Австралия ограничила сотрудничество с Россией из-за боевых действий на Украине и против визитов лиц, «имеющих связи с российским правительством».

Лусине Баласян