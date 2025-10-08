В Ульяновской области спустя два года не выполнены поручения генпрокурора РФ

Как стало известно «Ъ», спустя два года после визита в Ульяновск в 2023 году бывшего генпрокурора РФ Игоря Краснова до сих его поручения не выполнены. Поездка в регион состоялась по итогам предварительного анализа информации о состоянии дел в области. Игорь Краснов тогда дал большой перечень поручений по устранению нарушений, основная часть из них касалась выявленных замечаний и нарушений в деятельности исполнительной власти.

Как тогда сообщала генпрокуратура, жители региона обращались к генпрокурору с проблемами, которые годами не решались на местном и региональном уровнях. Среди них восстановление прав обманутых дольщиков, переселение из аварийного жилья, затягивание сроков строительства соцобъектов, проблемы с реализацией программы обращения с отходами. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что, «очевидно, работу органов власти по решению жилищных проблем населения эффективной признать нельзя». Он также поручил прокурору области Андрею Теребунову разобраться во всех ситуациях, о которых сообщали жители региона, «дать принципиальную оценку деятельности чиновников», а также потребовал «не допустить неправомерного посягательства» на объекты культурного наследия региона. Претензии у Генеральной прокуратуры РФ по реализации национальных проектов в регионе. В частности, в Барыше было сорвано строительство очистных сооружений, данный проект не реализован до сих пор. Также в регионе не были сданы в срок и новые медучреждения.

Всего, по данным «Ъ», после визита генпрокурора региональная прокуратура и ее районные подразделения инициировали более 40 надзорных проверок в Ульяновской области. Генеральным прокурором РФ в сентябре 2025 года назначен Александр Гуцан.

Евгений Чернов