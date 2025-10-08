Reuters: послы ЕС согласовали план запрета импорта газа и нефти РФ к 2028 году

Послы стран Евросоюза согласовали план Еврокомиссии по запрету закупок российских газа и нефти к 2028 году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Теперь план будет передан главам МИДов стран, которые, предположительно, утвердят его на встрече 20 октября. В случае, если законопроект будет принят, с января 2026 года будет прекращен импорт российского газа по новым контрактам, с июня 2026 года — по существующим краткосрочным контрактам, а с января 2028 года — по долгосрочным контрактам.

«На встрече за закрытыми дверями в среду послы ЕС договорились направить предложенный закон своим министрам для утверждения на встрече 20 октября»,— пишет Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

По словам собеседников агентства, почти все страны ЕС выразили поддержку инициативе и считают, что план будет легко принят, несмотря на возражения со стороны Венгрии и Словакии. Поскольку вопрос относится не к санкционной, а к торговой политике ЕС, план может быть утвержден не единогласно, а квалифицированным большинством. По оценке источников агентства, это «легко удастся сделать» на заседании Совета ЕС 20 октября.

Между тем стороны все еще согласуют технические детали, отмечается в сообщении Reuters. Франция и Италия настаивают на том, чтобы ввести процедуру предварительного санкционирования поставок сжиженного природного газа в Европу или специальную таможенную проверку его происхождения по прибытии в порты ЕС. По их словам, это позволит обеспечить соблюдение запрета на импорт российских энергоресурсов.

После начала острой фазы конфликта на Украине большинство стран Евросоюза прекратили прямые закупки российского топлива. Тем не менее, по данным Reuters, Венгрия, Франция и Бельгия по-прежнему импортируют российский газ, на долю которого приходится 12% импорта газа в ЕС (до начала операции на Украине доля составляла 45%). Единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в Европу остается «Турецкий поток». Россия находится на втором месте после США среди поставщиков СПГ в ЕС. Венгрия и Словакия, в свою очередь, по-прежнему закупают российскую нефть. Она поступает по трубопроводу «Дружба». Южная ветка нефтепровода «Дружба» проходит по территории Украины. Киев регулярно наносит удары по магистрали.

Почему Европа не спешит отказываться от поставок российского СПГ, читайте в материале «Ъ» «Газ взорвался спорами».

Анастасия Домбицкая