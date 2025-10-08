В Смольном признали эксперимент с ОГЭ успешным

В Смольном заявили об успешности эксперимента в Санкт-Петербурге по сдаче только двух предметов на ОГЭ. Прием в колледжи после этого вырос на 28%, а количество тех, кто не получил аттестат после 9 класса, сократилось более чем в два раза, сообщила вице-губернатор региона Ирина Потехина.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, предварительные результаты эксперимента показывают положительную динамику. «Система поступления стала учитывать интересы и способности каждого школьника»,— считают в администрации. После сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике конкурс на поступление проходил уже в колледжах.

Без аттестата после экзамена в этом году осталось 574 человека против 1,4 тыс. выпускников годом ранее. При этом 269 человек и вовсе не были допущены к экзаменам, 305 человек не справились с ОГЭ, 213 остались в 9-м классе на второй год.

Поступить в колледж с аттестатом после сдачи двух экзаменов в Петербурге можно было по 19 направлениям. Их определили в Смольном, исходя из потребностей региона. Этот эксперимент стимулировал поступление на эти специальности почти на 30%. Тем не менее, отметила Ирина Потехина выступая в Госдуме, большинство выпускников все же сдавали четыре экзамена на всякий случай.

Больше всего заявок на поступление в рамках эксперимента подали на специальности «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (1,1 тыс. человек); «повар-кондитер» (1 тыс. человек); «сварщик ручной и механизированной сварки» (844 человека) и др.

