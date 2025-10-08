Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу Ольги Комлевой 28 сентября

28 октября в Верховном суде Башкирии состоится заседание по жалобе Ольги Комлевой, в конце июля признанной виновной в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и распространении фейков о Вооруженных силах России (п. «б» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ

Бывшая активистка «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в России экстремистскими и запрещены) была задержана в конце марта прошлого года, ей вменяется участие в Фонде борьбы с коррупцией (ликвидированный иностранный агент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Ранее Ольга Комлева участвовала в различных протестных акциях, как журналистка сотрудничала с RusNews.

Летом 2024 года Ольге Комлевой предъявили второе обвинение, а именно в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. В августе того же года Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

29 июля Кировский районный суд Уфы приговорил активистку к 12 годам колонии. По данным на сайте суда, решение оспаривают как защита, так и прокуратура, требовавшая назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Идэль Гумеров