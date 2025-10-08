ХК «Сочи» уступил «Ладе»

Хоккейный клуб «Сочи» в Тольятти проиграл местной «Ладе» в матче 12-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В этом сезоне пути соперников уже дважды пересекались в регулярном чемпионате и в обоих матчах успех сопутствовал сочинцам. В этой же встрече «леопардам» понадобилось четыре минуты, чтобы найти ключ к воротам тольяттинцев. С передачи Василия Мачулина отличился Денис Венгрыжановский. Но удержать результат южане не смогли. На десятой минуте нападающий «Лады» Андрей Чивилев восстановил равенство.

На 25-й минуте хозяева в большинстве вышли вперед, когда забил Никита Михайлов. Одним из творцов победы «Лады» стал форвард Андрей Алтыбармакян, который на последней минуте третьего периода поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:3.

После 12 матчей «леопарды» имеют в активе девять очков и занимают десятое место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 9-го октября в Череповце против «Северстали». Будущий соперник с 12 очками идет на 8-м месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев