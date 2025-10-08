Ростов-на-Дону вошел в рейтинг по доле вторичного жилья в новостройках

Ростов-на-Дону занял второе место по доле вторичных квартир в домах моложе десяти лет с показателем 53%. Краснодар возглавил рейтинг с показателем в 57%. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе «Авито».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным исследования, наибольшую долю на вторичном рынке жилья в России занимают квартиры в домах, построенных с 2016 по 2025 годы, и в домах 1955–1980 годов — по 29% каждый сегмент. В Ростове-на-Дону 17% вторичного рынка приходится на квартиры, построенные после 1954 года. В рейтинг также вошли дома в Сочи (50%), Ставрополе (47%) и Тюмени (46%). В Москве доля квартир в домах не старше десяти лет составляет 39%, в Санкт-Петербурге — 43%.

В столице региона стоимость квадратного метра в двухкомнатной квартире в доме не старше десяти лет составила 146 тыс. руб., в доме 2000–2015 годов постройки — 123 тыс. руб., 1981–1999 годов — 103 тыс. руб., 1955–1980 годов — 103 тыс. руб., 1945–1954 годов — 119 тыс. руб., 1930–1940 годов — 111 тыс. руб. Метр в новых домах на вторичном рынке дороже на 42%.

Отмечается также, что средняя площадь однокомнатных квартир в Ростове-на-Дону за последнее десятилетие составляет 39 кв. м., двухкомнатных — 55 кв. м., трехкомнатных — 80 кв. м.

Константин Соловьев