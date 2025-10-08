МИД России анонсировал участие главы ЛАГ в российско-арабском форуме в Москве

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт примет участие в организованном Москвой Российско-арабском форуме сотрудничества. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сессия с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и представителей МИДов арабских стран пройдет 13 октября.

«Ожидается прибытие на форум генерального секретаря Лиги арабских государств и глав внешнеполитических ведомств ряда арабских стран»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, на сессии будут обсуждаться практические шаги по укреплению всего комплекса отношений между Россией и арабскими странами, в частности, в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-образовательной и гуманитарной сферах. По итогам работы форума будет принят план действий по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на период с 2026 по 2028 год.

15 октября 2025 года в Москве состоится первый Российско-арабский саммит. Мероприятие пройдет под лозунгом «Сотрудничество во имя мира, стабильности и безопасности». Россия пригласила на саммит лидеров 22 арабских государств и и генерального секретаря ЛАГ. Точный состав участников станет известен позднее, сообщил 7 октября помощник президента России Юрий Ушаков. 13 октября пройдет министерская сессия в рамках Российско-арабского форума сотрудничества.

ЛАГ была создана в Каире 22 марта 1945 года. Всего в ней состоят 22 государства Арабского мира. В 2013 году прошел первый Российско-арабский форум сотрудничества, учрежденный для поддержания диалога страны с арабскими государствами. Его сессии проводились уже семь раз, последняя — в 2024 году в Москве.

Анастасия Домбицкая