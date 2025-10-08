Foreign Policy: дипломаты ЕС назвали Каллас слишком прямолинейной

Дипломаты Евросоюза считают, что глава евродипломатии Кая Каллас слишком прямолинейна. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

«Мы ожидаем, что она будет более дипломатичной»,— заявил изданию дипломат ЕС. Другой чиновник назвал госпожу Каллас больше полицейским, чем дипломатом.

Кая Каллас в 2024 году покинула пост премьер-министра Эстонии в связи с назначением на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Ранее газета Politico писала, что ЕС не хочет видеть госпожу Каллас на этой должности из-за ее отношения к РФ. Помимо прочего, глава евродипломатии выступала в поддержку запрета на выдачу россиянам шенгенских виз и предлагала запретить транзит любых товаров через Россию. В феврале прошлого года МВД России объявило госпожу Каллас в розыск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эстонская “железная леди”: политический путь Каи Каллас».