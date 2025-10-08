Финансирование госпрограммы по физкультуре и спорту увеличено до 217 млрд рублей

Бюджетное финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на период с 2026 по 2028 год запланировано на уровне 217 млрд руб. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«В проекте федерального бюджета на 2026 г. расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей — на 9,6% больше, чем в текущем году. В 2027 году — 77,4 млрд, в 2028-м — 79,1 млрд. Финансирование госпрограммы ''Развитие физической культуры и спорта'' увеличено до 217 млрд рублей на трехлетний период — на 12% выше предыдущего цикла», — сказал господин Дегтярев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

По словам министра, средства будут направлены на развитие массового спорта, строительство инфраструктуры, реконструкцию объектов и поддержку регионов. Он также подчеркнул, что размер финансирования удалось увеличить за счет «сокращения недофинансированности и резервов».

Михаил Дегтярев сообщил, что в рамках госпрограммы продолжится реализация проекта «Земский тренер», целью которого является привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек. Также министерство будет оказывать поддержку студенческому, корпоративному и адаптивному спорту.

Арнольд Кабанов