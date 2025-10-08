Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Финансирование госпрограммы по физкультуре и спорту увеличено до 217 млрд рублей

Бюджетное финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на период с 2026 по 2028 год запланировано на уровне 217 млрд руб. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«В проекте федерального бюджета на 2026 г. расходы на спорт составляют 74,5 млрд рублей — на 9,6% больше, чем в текущем году. В 2027 году — 77,4 млрд, в 2028-м — 79,1 млрд. Финансирование госпрограммы ''Развитие физической культуры и спорта'' увеличено до 217 млрд рублей на трехлетний период — на 12% выше предыдущего цикла», — сказал господин Дегтярев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

По словам министра, средства будут направлены на развитие массового спорта, строительство инфраструктуры, реконструкцию объектов и поддержку регионов. Он также подчеркнул, что размер финансирования удалось увеличить за счет «сокращения недофинансированности и резервов».

Михаил Дегтярев сообщил, что в рамках госпрограммы продолжится реализация проекта «Земский тренер», целью которого является привлечение квалифицированных специалистов для работы в сельской местности и городах с населением до 50 тыс. человек. Также министерство будет оказывать поддержку студенческому, корпоративному и адаптивному спорту.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Яркие кадры карьеры Михаила Дегтярева

На турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

На турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Координатор самарского реготделения ЛДПР, 2007 год

Координатор самарского реготделения ЛДПР, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Артем Пигарев

На пресс-конференции, посвященной законопроекту о запрете хождения и хранения долларов США в РФ, 2013 год

На пресс-конференции, посвященной законопроекту о запрете хождения и хранения долларов США в РФ, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР на избирательном участке №2269, 2013 год

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР на избирательном участке №2269, 2013 год

Фото: РИА Новости

У посольства США в Москве на акции против оскорбительных действий американской рок-группы Bloodhound Gang на концерте в Одессе, 2013 год

У посольства США в Москве на акции против оскорбительных действий американской рок-группы Bloodhound Gang на концерте в Одессе, 2013 год

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на пленарном заседании Госдумы, 2015 год

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским на пленарном заседании Госдумы, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С Владимиром Жириновским на Центральном рынке в Москве, 2018 год

С Владимиром Жириновским на Центральном рынке в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

На митинге ЛДПР, посвященном Дню Государственного флага России, 2018 год

На митинге ЛДПР, посвященном Дню Государственного флага России, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Настольный теннис на партийной даче ЛДПР, 2018 год

Настольный теннис на партийной даче ЛДПР, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Бычков  /  купить фото

Процедура сдачи подписей в поддержку регистрации кандидата на выборах мэра Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева в Московскую городскую избирательную комиссию, 2018 год

Процедура сдачи подписей в поддержку регистрации кандидата на выборах мэра Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева в Московскую городскую избирательную комиссию, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

С метательными ножами на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

С метательными ножами на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С мишенью на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

С мишенью на турнире по стрельбе среди команд Госдумы, Совфеда, АП и правительства Москвы, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Врио губернатора Хабаровского края, 2020 год

Врио губернатора Хабаровского края, 2020 год

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

На дне рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2020 год

На дне рождения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 2021 год

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С экс-президентом КХЛ Александром Медведевым на церемонии награждения турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3», 2023 год

С экс-президентом КХЛ Александром Медведевым на церемонии награждения турнира по хоккею «Лига Ставок Кубок Первого канала 3х3», 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

На угольном терминале компании АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино, 2023 год

На угольном терминале компании АО «Дальтрансуголь» в порту Ванино, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, 2023 год

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Символический первый бросок мяча на церемонии открытия всероссийских состязаний по лапте в Москве, 2024 год

Символический первый бросок мяча на церемонии открытия всероссийских состязаний по лапте в Москве, 2024 год

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Яной Егорян во время сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме, 2024 год

С двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Яной Егорян во время сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ» на Восточном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

С президентом Федерации России по художественной гимнастике Ириной Винер на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

С президентом Федерации России по художественной гимнастике Ириной Винер на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония вручения в Кремле наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже, 2024 год

Церемония вручения в Кремле наград российским победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта во время выступления на тему «Спорт — норма жизни» в рамках марафона «Знание.Первые», 2024 год

Министр спорта во время выступления на тему «Спорт — норма жизни» в рамках марафона «Знание.Первые», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На параде, посвященном 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2025 год

На параде, посвященном 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посадка саженцев яблонь после тренировки сборной России по хоккею в Подмосковье, 2025 год

Посадка саженцев яблонь после тренировки сборной России по хоккею в Подмосковье, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом в Учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2025 год

С первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом в Учебно-тренировочном центре «Новогорск», 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Перед церемонией оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, 2024 год

Перед церемонией оглашения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Алексей Дюмин во время посещения Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, 2024 год

Слева направо: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент РФ Владимир Путин и помощник президента РФ Алексей Дюмин во время посещения Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

