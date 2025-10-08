Директор орловского филиала Россельхозбанка Шихман остался в СИЗО

Советский районный суд Орла вчера, 7 октября, продлил арест директора регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Михаила Шихмана на два месяца. Управленец останется в СИЗО до 10 декабря. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в суде.

Срок содержания под стражей истекал 10 октября. Топ-менеджера обвиняют в превышении должностных полномочий, что привело к тяжким последствиям (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Господина Шихмана задержали 10 апреля, с тех пор он находится под стражей.

Центр общественных связей ФСБ сообщал, что дело связано с корпоративным конфликтом в ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Эта компания производила индивидуальные рационы питания для российской армии по контракту с АО «Военторг». В 2021 году ММК признали банкротом.

По версии следствия, директор филиала РСХБ, где обслуживался ММК, в начале 2020 года дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании Albequipment Trading Pte. Ltd, зарегистрированной в Сингапуре. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве ММК признал эту сделку неправомерной. Как считает следствие, таким образом банку был причинен ущерб в размере более 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.

Анна Швечикова