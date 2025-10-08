ВЦИОМ: 40% опрошенных россиян играют в видеоигры

ВИЦОМ опубликовал результаты опроса среди россиян старше 18 лет на тему видеоигр. Согласно исследованию центра, в видеоигры играют 41% опрошенных россиян. Мужчины при этом увлекаются играми более чем в полтора раза чаще женщин (50% против 35%).

Чаще всего геймерами себя называют респонденты в возрасте 18-24 лет (67%), среди людей в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 58%. Среди россиян старше 60 лет в видеоигры играют 35% респондентов.

Никогда не играли в видеоигры 22% опрошенных, раньше играли, но затем перестали — 35% респондентов. Оставшиеся 2% затруднились ответить.

Также ВЦИОМ отмечает, что лучше всего российские геймеры знакомы с китайской игровой индустрией. 48% опрошенных хотя бы раз слышали об одной из 21 популярной игры (например, Genshin Impact, PUBG Mobile, Warframe, Black Myth: Wukong и Path of Exile).

Полина Мотызлевская