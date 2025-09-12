Российская колония за «Советский»

Гособвинение запросило девять лет колонии общего режима для бывшего акционера обанкротившегося АО «Банк Советский» и экс-гендиректора ООО «Коллектор 19» Кирилла Ласкина, которому вменяют хищение более 2,7 млрд руб. из банка. Ранее прокуратура заявила ходатайство о прекращении производства по делу из-за истечения срока давности, но господин Ласкин отказался от соответствующего прошения и настоял на продолжении процесса, чтобы воспользоваться правом доказать свою невиновность.

В пятницу в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении экс-советника председателя правления «Советского» Кирилла Ласкина, который обвиняется в особо крупной растрате средств данного банка и (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сторона обвинения затребовала для подсудимого девять лет в колонии общего режима, штраф в размере 189 млн руб и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев, однако попросила суд освободить обвиняемого от отбытия наказания с истечением сроков давности.

Вместе с топ-менеджером на скамье подсудимых оказался и бывший управляющий партнер юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев, получивший в 2022 году 19 лет в ИК строго режима по другому громкому делу о выводе миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме. В августе текущего года прокуратура выступила с ходатайством прекратить производство прекращено по истечению срока давности.

Господин Ласкин в отличие от второго фигуранта отказался от соответствующего ходатайства. Об этом он еще раз заявил в начале последнего слушания.

Позже в разговоре с «Ъ-СПб» он отметил, что, поступив иначе, потерял бы возможность отстоять в суде свое имя и репутацию.

По версии следствия, Алексей Соболев и скрывшийся за границей экс-председатель совета директоров «Советского» Станислав Митрушин создали организованную группу для хищений имущества данной кредитной организации. К участию в преступлении, сказано в материалах дела, они привлекли тогдашнего главу правления банка Андрея Карпова (в 2019 году приговорен за хищения из «Советского» к трем годам) и Кирилла Ласкина, который на тот момент был советником председателя правления и одновременно гендиректором «Коллектор 19». Через эту компанию, как утверждает сторона обвинения, осуществлялось хищение активов «Советского» путем переуступки права требования якобы невозвратных кредитов.

Так, полагает следствие, в январе 2015 года, примерно за полгода до того, как Центробанк ввел в «Советском» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19», в результате чего данное юрлицо приобрело кредитный портфель на сумму более 2,7 млрд руб. всего за 2,1 млн руб. (менее 0,1% от суммы передаваемых прав).

Сам господин Ласкин настаивает, что такого рода операции между «Советским» и «Коллектором 19» являются обычными для банковского сектора.

На данное ООО, по его словам, перемещались безнадежные кредиты 5-й (низшей) категории: всего в 2014 и 2015 годах было восемь таких цессий (договоров об уступке права требования), по которым банк получил от «Коллектора 19» 620 млн. руб., еще 145 млн. были потрачены на расходы самого «Коллектора 19» (зарплаты, аренда, госпошлины и проценты по кредитам «Советского»), а по всем цессиям с 2014 по 2017 годы «Коллектором 19» было собрало 240 млн, из которых по 37-й цессии, легшей в основу материалов уголовного дела, не более 20 млн. рублей. Все остальные деньги перечислялись заемщиками банку и он их оставлял себе, подчеркнул подсудимый.

«Сумма 101 млн. рублей, которую указал арбитражный суд в своем решении, возникла из справки, предоставленной самим банком в 2016 году. Ни выписки, ни платежки арбитражный суд не истребовал и не исследовал. Суд поверил АО «Банк Советский» в лице санатора «Татфондбанка» на слово. «Татфондбанк» вывел из «Советского» в 2016 году 18 млрд. рублей. По этому факту никакое уголовное дело не возбуждалось. А всего санация «Советского» стоила государству 46 млрд рублей, из которых 11 млрд потратило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и 34 млрд. потратил ЦБ», — пояснил Кирилл Ласкин.

В разговоре с «Ъ-СПб» экс-банкир высказал мнение, что дело против него было инициировано с целью «отвлечь внимание государства от растраты 46 млрд руб. государственных средств на бездарную санацию банка «Советский». На вопрос «Ъ-СПб» об участии в этом деле Алексея Соболева господин Ласкин ответил, что тот появился в банке только в феврале 2015 года и не имел никакого отношения к 37-й цессии.

Датой вынесения приговора суд определил 8 октября.

Андрей Кучеров, Александра Хренкова