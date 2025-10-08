Рябков счел неприемлемым продление сделки России и США по плутонию

Россия не видит смысла сохранять обязательства по соглашению с США об утилизации плутония в нынешних условиях. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения»,— пояснил дипломат во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС).

Сергей Рябков напомнил, что соглашение было приостановлено указом президента России Владимира Путина в 2016 году. Тогда же был принят соответствующий федеральный закон. Причинами стали кардинальные изменения в международной обстановке, включая введение США санкций против РФ, принятие закона о поддержке Украины, расширение НАТО на восток и усиление военного присутствия США в Восточной Европе, уточнил замминистра.

Господин Рябков отметил, что США хотели изменить порядок утилизации плутония без согласия России. Вашингтон собирался захоранивать материал, что вызывало вопросы у Москвы о возможном извлечении плутония в будущем. Россия, в свою очередь, предлагала переработку плутония в смешанное уран-плутониевое топливо для АЭС, однако эти условия не были выполнены.

Соглашение об утилизации 34 т оружейного плутония Россия и США подписали в 2000 году, ратифицировали в 2011-м. Согласно документу, обе стороны признали этот плутоний излишним для военных программ и обязались его уничтожить.

31 июля правительство внесло в Госдуму законопроект о выходе из соглашения об утилизации плутония и денонсации связанных с ним протоколов. На сегодняшнем пленарном заседании нижняя палата парламента одобрила закон о прекращении действия договора.