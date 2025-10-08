Госдума денонсировала соглашение с США по утилизации оружейного плутония

Депутаты Госдумы денонсировали соглашение с США об утилизации оружейного плутония, которое больше не используется в оборонных целях, сообщает ТАСС. Соглашение, достигнутое в 2000 году и ратифицированное в 2011-м, предусматривало утилизацию 34 т плутония каждой стороной.

Законопроект внесло в Госдуму правительство. Помимо соглашения, кабинет министров предложил денонсировать все сопутствующие протоколы. Они регулируют финансирование, гражданскую ответственность и утилизацию плутония через облучение в ядерных реакторах.

В пояснительной записке говорится, что действие этих документов уже приостановлено из-за санкций, американского закона о поддержке Украины, расширения НАТО и увеличения военного присутствия США в Восточной Европе. Еще одна причина денонсации — намерение США изменить порядок утилизации плутония без согласия России.

В сопроводительных материалах говорится, что США не выполнили ни одно из условий, необходимых для возобновления соглашения, и сделали новые шаги против России, которые изменили стратегический баланс и создали дополнительные угрозы для стабильности.