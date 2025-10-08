В Турции по делу о наркотиках задержали 19 знаменитостей

Прокуратура Стамбула санкционировала задержания 19 артистов и блогеров. Знаменитостей заподозрили в употреблении наркотиков, сообщает телеканал NTV.

Расследование проводит бюро по борьбе с контрабандой, наркотиками и экономическими преступлениями. В числе задержанных — актрисы Хатидже Ачыкгез и Беррак Тюзюнатач, певица Ирем Дериджи, актер Кубилай Ака, блогеры Дилан Полат и Енгин Полат. У задержанных взяли образцы крови, они дают показания.

Беррак Тюзюнатач в 2017 году признали в употреблении наркотиков, ее приговорили к 20 месяцам тюремного заключения. Дилана и Энгина Полата задерживали по подозрению в покупке и хранении наркотиков.