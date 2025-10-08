Антитеррор опроверг отключение интернета и связи в Свердловской области

Сведения о полном отключении мобильного интернета и связи на территории Свердловской области не соответствуют действительности. Об этом сообщил Telegram-канал региональной антитеррористической комиссии.

Как уточнили в комиссии, сейчас в регионе действуют частичные ограничения на работу мобильного интернета у нескольких операторов. По данным местного издания Ura.ru, сегодня жители Свердловской области жаловались на сбои в работе оператора связи «Мотив».

В пресс-службе «Мотива» пояснили, что ограничения на работу интернета пользователей введены из-за угрозы беспилотной опасности. По той же причине с территории предприятий в Свердловской области были эвакуированы сотрудники. При этом все госучреждения региона работают штатно.