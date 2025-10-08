В Ярославле откроют временный пункт приема покрышек

В Ярославле откроют временный пункт приема старых автомобильных покрышек на Костромском шоссе, дом 10. Новый пункт начнет работу 9 октября и предназначен только для физлиц. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Работа пунктов приема на улице Лесной и на улице Гагарина временно приостановлена из-за загруженности. Городские власти напомнили, что старые покрышки относятся к четвертому классу опасности, поэтому их нужно сдавать в специальные места для утилизации.

Мэрия Ярославля напоминает, что за несанкционированное складирование покрышек предусмотрена административная ответственность. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в новой редакции правил благоустройства города запрещено использовать автошины для благоустройства дворов.

Антон Голицын