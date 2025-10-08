СКР признал терактом удар ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань в Белгородской области. Следствие квалифицирует произошедшее как теракт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Украинская армия нанесла по поселку ракетный удар. По информации следствия, жертвами удара стали три человека, еще девять мирных жителей пострадали. Следователи допрашивают очевидцев на месте происшествия.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что среди пострадавших четыре женщины получили осколочные ранения. У пятерых обнаружили баротравмы. Одной из раненых оказали помощь на месте, четырех доставили в Шебекинскую ЦРБ, еще четырех госпитализируют в белгородские медучреждения. От удара частично разрушен соцобъект, повреждены многоквартирные дома и автомобили.

