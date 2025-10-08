Розыгрыш на миллион

Организаторы Открытого чемпионата Австралии, одного из чемпионатов Большого шлема, анонсировали проведение в январе следующего года в Мельбурне необычного показательного турнира. В нем примут участие 22 профессионала и 10 любителей, а каждая встреча будет состоять из одного розыгрыша. Особый интерес данное состязание вызывает в связи с его регламентом и размером призового фонда — 1 млн австралийских долларов ($656 тыс.), который полностью достанется чемпиону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас

Фото: Tingshu Wang / Reuters Карлос Алькарас

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В январе 2026 года в Мельбурне перед стартом Открытого чемпионата Австралии, первого в следующем сезоне чемпионата Большого шлема, пройдет необычный показательный турнир Million Dollar One Point Slam с участием 32 человек (в том числе 22 профессиональных теннисистов и 10 любителей), призовым фондом 1 млн австралийских долларов ($656 тыс.) и необычным регламентом. Об этом объявил директор Australian Open Крейг Тайли.

Каждая встреча будет состоять из одного розыгрыша, причем подающий будет определяться с помощью игры «камень, ножницы, бумага». Весь призовой фонд достанется победителю, вне зависимости от того, кто им станет — профи или любитель.

Список профессионалов, готовых разыграть сильнейшего таким образом, по словам господина Тайли, возглавляет лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Также ожидается выход на корты нескольких звезд шоу-бизнеса, а часть участников будет отбираться с помощью квалификационных соревнований, которые пройдут по всей Австралии. Финал состоится на главном корте турнира — Rod Laver Arena.

Отметим, что в этом году в Мельбурне уже проводилось состязание подобного формата, хотя и с меньшим призовым фондом — лишь 60 тыс. австралийских долларов ($40 тыс.). Его победителем стал австралийский профи Омар Джасика, который сейчас занимает 263-е место в мировом рейтинге. Тогда любителям на подачу давалось по два мяча, а профессионалам — только один, но пока неизвестно, сохранится ли это правило на будущий год. Интересно, что россиянин Андрей Рублев — единственный игрок, входивший на тот момент в первую десятку, с подачи послал мяч в сетку.

Данная инициатива организаторов Australian Open явно имеет своей целью привлечение внимания широкой публики к неделе квалификации одиночного разряда, которая предваряет основной турнир.

Аналогичным путем пошли в этом году организаторы Открытого чемпионата США. Перед началом главных соревнований они провели по специальному регламенту турнир в миксте, победителями которого стали Сара Эррани и Андреа Вавассори из Италии, заработавшие $1 млн на двоих.

Евгений Федяков