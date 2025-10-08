МУП «ЧКТС» не смог оспорить взыскание 384 млн рублей в пользу УСТЭК

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал муниципальному унитарному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети» (МУП «ЧКТС») в отмене решения о взыскании 384 млн руб. в пользу АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания — Челябинск» (УСТЭК) за утечки тепловой энергии. Резолютивная часть решения по жалобе принята 7 октября и опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 7 августа 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу МУП „ЧКТС“ — без удовлетворения»,— сообщает апелляционная инстанция.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, изначально сумма требований УСТЭК к ЧКТС составляла 413,7 млн руб. По данным истца, является единой тепслоснабжающей организацией на большей территории Челябинска, это задолженность за сверхнормативные утечки тепловой энергии и теплоносителя с декабря 2023 года по октябрь 2024-го. Потери происходили из-за ненадлежащего состояния тепловых сетей, которые обслуживало муниципальное предприятие.

Ответчик признал часть требований на сумму почти 309 млн руб. и просил снизить размер пени. В результате суд удовлетворил иск частично, взыскав с МУП «ЧКТС» 384 млн руб.

Сейчас предприятие обжалует решение еще по одному аналогичному иску УСТЭК. По этом делу в пользу теплоснабжающей организации суд взыскать 48,5 млн руб.