Полиция нашла участников драки, которая заинтересовала Бастрыкина

Полиция Ярославля завершила расследование инцидента на улице Кирова, где группа молодых людей избила двух местных жителей и поставила их на колени. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Видео происшествия быстро распространилось в социальных сетях. Проверку по этому факту поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин.

Сотрудники УМВД России по Ярославской области оперативно установили всех участников драки и провели опросы. По данным полиции, конфликт возник на бытовой почве. Все участники инцидента доставлены в следственные органы для дальнейших разбирательств.