Бастрыкин хочет знать, кто поставил на колени жителя Ярославля
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о результатах проверки, проводимой по факту противоправных действий в отношении жителей Ярославля. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Фото: СУ СК России по Ярославской области
Ярославский СК организовал процессуальную проверку по информации из интернета об инциденте, произошедшем в октябре.
«Группа молодых людей, используя малозначительный повод, избила двух местных жителей, после чего принудила одного из них встать на колени и принести извинения. Происходящее фигурантами зафиксировано на камеру телефона»,— говорится в сообщении центра.
Александру Бастрыкину теперь должны доложить о результатах проверки и выясненных обстоятельствах. Центральный аппарат поставил ход проверки на контроль.