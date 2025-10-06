Бастрыкин хочет знать, кто поставил на колени жителя Ярославля

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению доложить о результатах проверки, проводимой по факту противоправных действий в отношении жителей Ярославля. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

Ярославский СК организовал процессуальную проверку по информации из интернета об инциденте, произошедшем в октябре.

«Группа молодых людей, используя малозначительный повод, избила двух местных жителей, после чего принудила одного из них встать на колени и принести извинения. Происходящее фигурантами зафиксировано на камеру телефона»,— говорится в сообщении центра.

Александру Бастрыкину теперь должны доложить о результатах проверки и выясненных обстоятельствах. Центральный аппарат поставил ход проверки на контроль.

Алла Чижова