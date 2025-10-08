Совфед одобрил закон о сохранении результатов олимпиад на время военной службы

Совет федерации одобрил закон, исключающий период военной службы из сроков действия результатов школьных олимпиад.

Результаты олимпиад действуют четыре года. Закон предполагает, что в этот срок не будет засчитываться время, потраченное на прохождение срочной службы, военной службы по мобилизации и контракту, в том числе участие в СВО.

Проект поправок в ст. 71 закона «Об образовании» внесли на рассмотрение депутаты ЛДПР. В пояснительной записке говорилось, что существующая редакция статьи «ставит в неравное положение» победителей и призеров олимпиад, участвующих в боевых действиях.

В январе они вносили аналогичную инициативу про «заморозку» срока действия сертификата ЕГЭ на время армейской службы. Госдума приняла закон в июле.

Полина Мотызлевская