В Ульяновске подозреваемому в убийстве таксиста предъявлено обвинение

Следователями СУ СКР по Ульяновской области предъявлено обвинение в убийстве таксиста, сообщило ведомство в среду.

Как ранее сообщал «Ъ», резонансное убийство было совершено утром 25 сентября. 45-летний пассажир сел в такси в Заволжском районе Ульяновска и в ходе поездки он нанес не менее четырех ударов ножом водителю, после чего сел за руль автомобиля, проехал до поворота на село Архангельское (5 км от проспекта Дружбы народов — границы Ульяновска), где, не справившись с управлением, съехал в кювет. Произошедшее ДТП позволило поймать преступника. Первыми о случившемся в полицию и следственные органы сообщили проезжавшие мимо водители. Подозреваемый, как сообщают в СУ СКР, пытался ползти в сторону шашлычной, расположенной у поворота. Оттуда его и вывезла скорая помощь, доставившая преступника в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Тело убитого таксиста в момент аварии выбросило из салона автомобиля и было обнаружено рядом с автомобилем прибывшими сотрудниками полиции и следственных органов.

Незамедлительно по факту убийства 42-летнего водителя такси было возбуждено уголовного дело убийства (ч.1 ст.105 УК РФ до 15 лет лишения свободы).

До настоящего времени подозреваемый под охраной находится в больнице, у него тяжелые травмы позвоночника. После того как с подозреваемым было разрешено проведение следственных действий, следователи СУ СКР предъявили ему обвинение. «Вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме»,— сообщает ведомство, отмечая, что «вопрос о мере пресечения будет решен после окончания стационарного лечения обвиняемого».

По данным следствия, подозреваемый, признав вину, не смог объяснить свои действия. Отвечал на допросе, что был пьян, из-за чего-то переругался с таксистом, после чего убил его ударами ножа, переложил на заднее сиденье автомобиля, сам сел за руль, но не справился с управлением и на повороте автомобиль вылетел в кювет. Обвиняемый, по данным СУ СКР, уже был ранее приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство.

Предполагается, что к уголовному делу добавится еще одна обвинительная статья — по неправомерному завладению автомобилем с применением опасного для жизни насилия (ч.4 ст. 166 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

В СУ СКР отмечают, что в регионе ранее много лет не происходило нападений на таксистов.

Андрей Васильев, Ульяновск