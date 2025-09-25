Под Ульяновском в четверг утром убили таксиста

Чердаклинский межмуниципальный следственный отдел следственного управления СКР по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства 42-летнего водителя такси (ч.1 ст.105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщило в четверг ведомство.

По данным СУ СКР, предварительно установлено, что утром 25 сентября 45-летний подозреваемый передвигался на такси в качестве пассажира в Заволжском районе Ульяновска. В ходе поездки он нанес не менее четырех ударов ножом водителю автомобиля, после чего сел за руль автомобиля, проехал до поворота на село Архангельское (5 км от проспекта Дружбы народов — границы Ульяновска), где, не справившись с управлением, съехал в кювет. Именно случившееся ДТП позволило поймать преступника. Первыми о случившемся в полицию и следственные органы сообщили проезжавшие мимо водители. Подозреваемый, как сообщают в СУ СКР, пытался ползти в сторону шашлычной, расположенной у поворота. Оттуда его и вывезла скорая помощь, доставившая преступника в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Тело убитого таксиста в момент аварии выбросило из салона автомобиля и было обнаружено рядом с автомобилем прибывшими сотрудниками полиции и следственных органов.

По данным источника «Ъ-Волга», близкого к СУ СКР, подозреваемый в убийстве — житель Заволжского района некто Максим Рябинин. Сейчас следственные органы выясняют наличие у него судимостей и его причастность к иным возможным преступлениям. Пока подозреваемому обвинение не предъявлено — он находился без сознания. Собеседник отмечает, что уже много лет в регионе не было нападений на таксистов.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.

Предполагается, что к уголовному делу добавится еще одна обвинительная статья — по неправомерному завладению автомобилем с применением опасного для жизни насилия (ч.4 ст. 166 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Андрей Васильев, Ульяновск