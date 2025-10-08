Футбол стал игрой миллиардов

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, состояние которого перевалило за $1 млрд. Согласно оценке Bloomberg, 40-летний игрок заработал в общей сложности $1,4 млрд. Ранее только семерым атлетам удавалось преодолеть миллиардную отметку. Причем большинство из них к тому моменту уже завершили карьеру.

Фото: Simon Stacpoole / Offside / Getty Images Криштиану Роналду стал лишь восьмым участником клуба спортсменов-миллиардеров

Фото: Simon Stacpoole / Offside / Getty Images

Агентство Bloomberg в среду, 8 октября сообщило, что, согласно его оценке, состояние форварда сборной Португалии и саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду с запасом перевалило за отметку в $1 млрд. Подсчеты Bloomberg показывают, что состояние португальца оценивается во внушительные $1,4 млрд.

Теперь Bloomberg будет учитывать его при составлении своего рейтинга 500 миллиардеров. Попасть в сам рейтинг (он пересчитывается всякий раз, когда завершаются торги на Нью-йоркской фондовой бирже) ему еще не удалось.

Дело в том, что состояние занимающего в нем последнее, 500-е место Майкла Смита (производство сжиженного природного газа) оценивается почти в $7,5 млрд. Состояние возглавляющего список Илона Маска, по данным на среду, оценивалось в $451 млрд.

Как бы то ни было, а до Криштиану Роналду ни одному футболисту миллиардный рубеж не покорялся. В Bloomberg пояснили, что рывок португальца за миллиардную отметку во многом был обусловлен его новым контрактом с «Ан-Насром» (за клуб он выступает с 2023 года). Двухлетнее соглашение было подписано в июне и, как считается, принесет 40-летнему футболисту в общей сложности $400 млн, а также 15-процентную долю в капитале клуба. И это без учета бонусов, каковых множество. Скажем, отдельно португальцу будут платить не только за выигранные матчи и турниры, голы и голевые передачи, но даже за каждый эпизод, в котором он успешно отнимет мяч у противника, не говоря уже о предоставлении в его распоряжение штата прислуги (16 человек, среди которых сразу два повара и три садовника), частного самолета и т. д.

Bloomberg отмечает, что за европейскую часть карьеры, которая началась в 2002 году, когда игрок подписал контракт с лиссабонским «Спортингом» (потом были выступления за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус»), нападающий с учетом всех доходов заработал около $550 млн, из которых около $175 млн принесли рекламные контракты. Казавшееся же многим спорным решение перебраться в Саудовскую Аравию, остающуюся именно в спортивном, а не финансовом плане футбольной периферией, всего за пару лет позволило ему заработать почти вдвое больше, чем за два десятка предыдущих.

Для сравнения: вечный конкурент Криштиану Роналду в битве за звание лучшего игрока поколения — Лионель Месси, после того как в том же 2023 году также решил покинуть европейский футбол и перебрался в американский «Интер Майами», в среднем в год получает в качестве зарплаты лишь $20 млн.

Другое дело, что контракт аргентинца предусматривает, что по завершении карьеры ему достанется значительная доля в капитале клуба, а он уже сейчас, по подсчетам Forbes, оценивается в $1,25 млрд. Плюс у Месси имеется соглашение с Apple. Корпорация владеет правами на трансляции матчей Главной футбольной лиги (MLS) и делится доходами от этого с аргентинцем. Насколько щедро, доподлинно неизвестно. Состояние Месси различные источники оценивают примерно в $850 млн, так что до вступления в клуб спортсменов-миллиардеров ему осталось не так уж долго.

Ну а пока в нем вместе с Криштиану Роналду всего восемь человек. Причем большинство из них свой миллиард с плюсом получили за счет успешного участия в бизнесе, а не от призовых, зарплат или рекламных контрактов. Скажем, состояние легендарного баскетболиста Майкла Джордана оценивается в $3,8 млрд, но почти $3 млрд из них — деньги, полученные от продажи контрольного пакета акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлот Хорнетс». Состояние Иона Цириака, вершиной теннисной карьеры которого стала победа в парном разряде Roland Garros в 1970 году, оценивается в $2,3 млрд, но все они заработаны им уже по завершении карьеры и ухода в коммерцию.

Еще одна легенда НБА — Мэджик Джонсон за всю карьеру в виде зарплаты получил только $40 млн, но удачные инвестиции в бизнес-проекты позволили ему заработать $1,5 млрд. Та же история с Джуниором Бриджменом. В НБА он провел дюжину сезонов (1975–1987), никогда не зарабатывал больше $350 тыс. в год, но в бизнесе оказался чрезвычайно успешным. Состояние Бриджмена на момент его смерти весной текущего года оценивалось в $1,4 млрд. Швейцарский теннисист Роджер Федерер также значительную часть своего состояния ($1,3 млрд) заработал уже по завершении карьеры за счет удачных вложений.

А действующих спортсменов-миллиардеров, помимо Криштиану Роналду, еще два — баскетболист Леброн Джеймс и гольфист Тайгер Вудс.

У первого из заработанных им $1,35 млрд около $500 млн составила зарплата. Остальное — рекламные контракты, причем нередко оплачиваемые не живыми деньгами, а долями в капитале компаний, которые он рекламирует. Что касается Вудса ($1,3 млрд), то призовые за выступления обеспечили ему только десятую часть состояния. Остальное принесли вложения в недвижимость и гольф-проекты.

Александр Петров