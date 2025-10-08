На ремонт и строительство нижегородских учебных заведений выделят 13 млрд рублей

Нижегородская область направит почти 13 млрд руб. на реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году. Деньги выделят на ремонт и строительство учебных заведений, создание новых образовательных пространств, сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, которая прошла в Нижнем Новгороде 7 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Глеб Никитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Губернатор Глеб Никитин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По нацпроекту в регионе построили и открыли 18 студенческих гостиниц IT-кампуса «Неймарк», капитально отремонтировали 11 школ, рассказал господин Никитин. Продолжается разработка проекта школы для одаренных детей на Бору, строительство пяти детских садов и ремонт еще 15 образовательных учреждений.

На встрече с министром губернатор отметил, что 60% выпускников девятых классов продолжают обучение в нижегородских колледжах и техникумах.

«У нас налажена прочная связь "среднее профессиональное образование — работодатель", которую обеспечивает работа с целевыми договорами и федеральная программа "Профессионалитет". Когда ребята приходят на востребованные рынком труда специальности, они получают обширные знания, проходят практику будущих работодателей на их оборудовании. Это позволяет готовить действительно нужные опорным предприятиям региона кадры», — подчеркнул Глеб Никитин.

Елена Ковалева